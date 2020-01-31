Попавшихся инспектору нетрезвых водителей ограничат в правах до суда

Сейчас в КоАП прописаны не только наказания, но и все процессуальные нормы. В том числе, кто и что оформляет, а также как он это делает. Но в новом проекте наказания и процесс решили разделить по аналогии с Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами. Так вот очередные ужесточения для нетрезвых водителей прописаны не только в проекте нового КоАП, но и впервые появившегося Процессуального КоАП. Напомним, что разработчики нового КоАП предлагают добавить для нетрезвых водителей отягчающие условия. А именно, если такой водитель перевозит несовершеннолетнего ребенка до 16 лет, то ему будет грозить лишение прав не на 1,5-2 года, а на 2-3 года. А штраф с 30 тысяч рублей вырастет до 50 тысяч.

Но Процессуальный Кодекс вводит и новые обеспечительные меры. В частности, залог. То есть, остановили нетрезвого водителя, всю доказательную базу собрали, машину отправили на штраф стоянку. Но забрать ее оттуда он или его трезвый коллега сможет только после уплаты соответствующего штрафа либо после внесения залога в таком же размере. То есть 30 или 50 тысяч рублей. Причем даже если с нетрезвым водителем рядом находится трезвый приятель, который мог бы отогнать автомобиль - это не получится. Сначала надо внести залог, а потом уже забирать машину.

Вторая новация - временное ограничение права управления. Дело в том, что лишить прав - в проекте нового КоАП это называется "лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - может только суд. Но до суда с момента совершения нарушения может пройти довольно много времени. И все это время водитель, попавшийся нетрезвым, остается с правами и может водить автомобиль. Чтобы исключить такие ситуации и введено временное ограничение права управления. Его накладывает непосредственно инспектор.

А теперь давайте посмотрим, во что выливается оформление нетрезвого водителя. Для начала инспектор должен оформить протокол об отстранении водителя от управления. После этого проводится освидетельствование на алкогольное опьянение в присутствии двух понятых или под видеозапись. То есть водителю предлагают подышать в алкотестер. Об этом оформляется акт. Если водитель не согласен с показания прибора или тот показал нули, а сомнения у инспектора остались, то водитель направляется на медосвидетельствование. Об этом составляется протокол в присутствии двух понятых или под видеозапись. По итогам медицинского освидетельствования составляется акт. Это уже четыре процессуальных документа на одно нарушение. Если установлено, что водитель нетрезв, составляется также протокол о правонарушении. Задержание автомобиля оформляется отдельным документом. А теперь ко всему этому добавляется еще два: протокол о применение залога на задержанный автомобиль. И протокол о временном ограничении права управления. Восемь документов на одного нарушителя!

Хотя ранее предлагалось сократить количество процессуальных документов при оформлении нетрезвых водителей, получилось ровно наоборот. При этом никто не спорит, что идеи и с залогом, и с временным ограничением правильные. Но логичнее было бы, чтобы все это можно было оформить одним документом, а не восемью.