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31.01.2020 16:38
Рубрика: Общество

Правительство решило начать эвакуацию российских граждан из Китая

Текст: Ирина Невинная
В пятницу на заседании оперативного штаба по противодействию распространения в России нового коронавируса принято решение об эвакуации российских граждан из Уханя и в целом провинции Хубэй. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб.

"Сегодня в 0 часов были закрыты автомобильные и пешеходные пункты пропуска в пяти регионах Дальнего Востока, - напомнила вице-премьер. - Оценив ситуацию вместе с коллегами из таможенной службы, сегодня мы приняли дополнительное решение: граждане Китая, которые имеют вид на жительство в России, а также Беларуси будут через границу пропускаться, но в обязательном порядке помещаться под двухнедельный карантин".

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
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Также решено ограничить пересечение китайскими гражданами границ России со стороны Монголии.

"Что касается россиян, которые продолжают находиться в Китае, обсудив ситуацию с МИД, мы приняли решение начать их эвакуацию", - сообщила Татьяна Голикова.

По предварительным данным, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 342. МИД поддерживает связь со всеми россиянами, в ближайшее время ведомство оценит ситуацию, по итогам будет принято решение о количестве авиабортов, направляемых в Китай, чтобы вывезти наших граждан, объяснила глава штаба.

Она подчеркнула, что эвакуация добровольная, будет учитываться желание каждого. Но те, кто решат вернуться, должны будут пройти двухнедельный карантин сразу после возвращения. "МИД находится в контакте со всеми нашими гражданами и предупредит их о предлагаемых мерах", - уточнила Голикова.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Правительство Вице-премьеры Распространение нового коронавируса

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