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30.01.2020 14:39
Рубрика: Экономика

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Текст: Владимир Кузьмин
Россия закроет границу с Китаем на отдельных участках в пятницу, 31 января. Дата определена распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. В документе установлены пункты пропуска, на которые распространяется временное ограничение. Это стало одной из мер для нераспространения коронавирусной инфекции на территорию России.

Министерству иностранных дел поручено уведомить китайскую сторону и те страны, которые данное решение может затронуть, о принятых мерах и подчеркнуть, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Список пунктов пропуска на российско-китайской границе:

Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)

Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)

Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу

Олочи - Шивэй

Благовещенск - Хэйхэ

Поярково - Сюнькэ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Амурзет - Лобэй

Нижнеленинское - Тунцзян

Хабаровск - Фуюань

Покровка - Жаохэ

Турий Рог - Мишань

Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)

Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)

Полтавка - Дуннин

Краскино - Хуньчунь

Махалино - Хуньчунь

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