Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Россия закроет границу с Китаем на отдельных участках в пятницу, 31 января. Дата определена распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. В документе установлены пункты пропуска, на которые распространяется временное ограничение. Это стало одной из мер для нераспространения коронавирусной инфекции на территорию России.
Министерству иностранных дел поручено уведомить китайскую сторону и те страны, которые данное решение может затронуть, о принятых мерах и подчеркнуть, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
Список пунктов пропуска на российско-китайской границе:
Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)
Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)
Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу
Олочи - Шивэй
Благовещенск - Хэйхэ
Поярково - Сюнькэ
Амурзет - Лобэй
Нижнеленинское - Тунцзян
Хабаровск - Фуюань
Покровка - Жаохэ
Турий Рог - Мишань
Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)
Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)
Полтавка - Дуннин
Краскино - Хуньчунь
Махалино - Хуньчунь