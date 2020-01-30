Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Министерству иностранных дел поручено уведомить китайскую сторону и те страны, которые данное решение может затронуть, о принятых мерах и подчеркнуть, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Список пунктов пропуска на российско-китайской границе:

Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)

Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)

Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу

Олочи - Шивэй

Благовещенск - Хэйхэ

Поярково - Сюнькэ

Амурзет - Лобэй

Нижнеленинское - Тунцзян

Хабаровск - Фуюань

Покровка - Жаохэ

Турий Рог - Мишань

Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)

Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)

Полтавка - Дуннин

Краскино - Хуньчунь

Махалино - Хуньчунь