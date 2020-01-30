Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2020 № 140-р

В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории Китайской Народной Республики и в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе от 27 января 1994 г., статьей 9 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статьей 31 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

1. Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению.

2. МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, указанные в приложении к настоящему распоряжению:

оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения;

проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин





Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 140-р





Перечень пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, движение через которые временно ограничивается

Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный)

Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный)

Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу

Олочи - Шивэй

Благовещенск - Хэйхэ

Поярково - Сюнькэ

Амурзет - Лобэй

Нижнеленинское - Тунцзян

Хабаровск - Фуюань

Покровка - Жаохэ

Турий Рог - Мишань

Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный)

Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный)

Полтавка - Дуннин

Краскино - Хуньчунь

Махалино - Хуньчунь

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30.01.20 г.

Номер опубликования: 0001202001300031