Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом он объявил на заседании правительства.

- Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством, - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по предупреждению коронавируса. Глава государства заметил, что это новое явление для нашей страны и профильные ведомства должны сделать все возможное, чтобы минимизировать потери от этого вызова.

В свою очередь Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса. Председателем была назначена вице-премьер Татьяна Голикова.