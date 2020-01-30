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30.01.2020 13:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мишустин сообщил о закрытии границ на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем, сообщил он на заседании правительства. Это стало одной из мер для нераспространения коронавирусной инфекции на территорию России.

"В работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - заявил глава кабмина.

Фото: EPA
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Ранее специальные совещания провели и президент, и премьер, создан оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, работающий в круглосуточном режиме. Доклады главе государства поступают ежедневно.

- На сегодняшний день на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, - подчеркнул Мишустин. - Но мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей.

Он попросил Татьяну Голикову в ежедневном режиме информировать общественность о текущей обстановке и тех мерах, которые предпринимаются. "Чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - обратился премьер к своему заместителю. К информационной работе также подключиться Роспотребнадзор.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства ДФО Распространение нового коронавируса РГ-Фото

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