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31.01.2020 14:29
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили по телефону Ливию, Сирию и Украину

Текст: Кира Латухина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила по телефону президенту России Владимиру Путину.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщили в Кремле, обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине. Путин отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений. Это важно для их рассмотрения в СБ ООН.

Лидеры подчеркнули целесообразность нарастить усилия мирового сообщества для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога.

Путин и Меркель обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также ближневосточное мирное урегулирование, в частности, обменялись мнениями по американскому плану по палестино-израильскому конфликту. Напомним, что вчера в Кремле был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин стал первым лидером, к которому он приехал после визита в Вашингтон. Палестинская сторона план Дональда Трампа, "сделку века", не поддержала.

Лидеры рассмотрели и вопросы двусторонней повестки, договорились о дальнейших контактах.

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