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31.01.2020 14:57
Рубрика: Власть

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом на совещании с Совбезом

Текст: Кира Латухина

Ситуация с коронавирусом и "сделка века" стали темами оперативного совещания главы государства с постоянными членам Совбеза РФ.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
В Кремле заявили о необходимости спецмер против коронавируса

Обсуждались вопросы социально-экономической повестки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Владимир Путин рассказал о вчерашней встрече в Кремле с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, речь шла "о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию", - уточнил Песков.

Участники продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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