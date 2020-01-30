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30.01.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

Помилованная израильтянка Иссасхар вылетела из Москвы вместе Нетаньяху

Текст: Иван Петров
В четверг завершилась история с осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданкой Израиля и США 26-летней Наамой Иссасхар. Напомним, судьбу этой девушки обсуждали на недавней встрече президент России Владимир Путин и его израильский коллега Биньямин Нетаньяху. Более того, во время визита на прошлой неделе российского лидера в Израиль была организована встреча Владимира Путина с матерью осужденной в России девушки. И тогда президент России пообещал женщине, что "все будет хорошо". Так и произошло через буквально несколько дней.

"В связи с указом президента РФ от 29 января 2020 года № 67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы", - сообщили в четверг в пресс-службе ФСИН России.

Ближе к полудню девушка покинула подмосковную колонию, где отбывала наказание, и отправилась в аэропорт, где ее ждал, к слову, не регулярный или чартерный рейс, а борт №1 Израиля.

Около 15:00 самолет, на котором находились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Наама Иссасхар, вылетел из аэропорта Внуково-2 в Тель-Авив. Перед вылетом Нетаньяху и его супруга Сара около получаса беседовали с девушкой и ее матерью Яффой в здании аэропорта. После этого все четверо, взявшись за руки, на глазах у многочисленных журналистов прошли по красной дорожке до трапа.

Наама Иссасхар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссасхар виновной по двум статьям УК РФ "Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". Девушке назначили 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Фото: Фоторепродукция Юрия Снегирева
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной тормозит весь процесс, поскольку это является необходимой процедурой. 26 января стало известно, что Иссасхар подала прошение о помиловании.

При этом защита утверждает, что Иссасхар так и не признала своей вины. Ранее сообщалось, что девушка частично признала вину во вменяемых их следствием преступлениях.

"Никакого признания вины - ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще в ходатайстве Наамы Иссасхар не было и быть не могло", - говорится в заявлении адвокатов помилованной.

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