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30.01.2020 09:41
Рубрика: Власть

ФСИН: Израильтянка Наама Иссахар покинула колонию

Текст: Иван Петров
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили об освобождении гражданки Израиля и США Наамы Иссахар из подмосковной колонии. Девушка ранее была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Но в минувшую среду была помилована президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"В связи с указом президента России от 29 января 2020 года № 67 о помиловании Наамы Иссахар осужденная освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы" - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью

Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив. Девушка ожидала посадку, не покидая транзитную зону. В этот момент на ее багаж обратила внимание служебная собака. Сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке Иссахар около 10 гр. гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Нааму Иссахар виновной в совершении преступления по статье "незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" и "контрабанда наркотических средств в значительном размере". Ей назначили 7,5 года колонии. Мособлсуд оставил в силе этот приговор.

Но на прошлой неделе во время визита в Израиль президент РФ Владимир Путин встретился с матерью Наамы Иссахар. Глава государства заверил женщину, что с ее дочерью все в итоге будет хорошо.

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