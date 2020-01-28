Подписана рекомендация помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Именно глава Подмосковья возглавляет эту комиссию и вправе направить президенту РФ собственное представление о целесообразности помилования осужденного.

По словам Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, Иссахар частично признает свою вину. Тем не менее, точка в этом вопросе пока еще не поставлена. Как сообщил 28 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин пока не принял решение по вопросу о помиловании израильтянки. "Ждем, пока большего сказать не могу" - сказал Песков.

Наама Иссахар частично признает вину во вмененных ей российским следствием преступлениях

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в Шереметьеве, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке около 10 грамм гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по статье "незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" и "контрабанда наркотических средств в значительном размере".

Девушке дали 7,5 года в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

На прошлой неделе во время визита в Израиль президент РФ Владимир Путин встретился с матерью Наамы Иссахар. Глава государства заверил женщину, что с ее дочерью все будет хорошо. 27 января Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет решение о помиловании израильтянки после завершения всех формальностей.

Согласно процедуре помилования - не позднее чем через 5 дней после ходатайства (в отношении осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления - 7 дней) территориальный орган ФСИН представляет материалы в Комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ. Затем в течение 30 дней Комиссия передает высшему должностному лицу субъекта РФ (губернатору, главе республики) заключение о целесообразности помилования осужденного. В свою очередь, глава региона не позднее чем через 10 дней (для осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления - 15 дней) направляет президенту РФ собственное представление о целесообразности помилования. Указ о помиловании подписывается президентом.