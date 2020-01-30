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30.01.2020 12:03
Рубрика: Власть

Путин объявил Нетаньяху о помиловании Иссасхар

Текст: Кира Латухина
Президент России и премьер-министр Израиля провели переговоры в Кремле. Владимир Путин начал встречу с объявления о помиловании Наамы Иссасхар, а Биньямин Нетаньяху, поблагодарив за быстрое решение, предложил обсудить предложения США по урегулированию в регионе.

Российский лидер лично еще раз поблагодарил собеседника за памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Мемориал очень достойный и находится в отличном месте, а церемония его открытия была "очень впечатляющей, эмоциональной", оценил он.

Путин также назвал форум памяти жертв Холокоста, где было представлено свыше 40 стран, очень большим событием в жизни Израиля и всего мира.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Говоря про Иссасхар, российский президент предложил передать самые лучшие пожелания и самой девушке, и ее семье. Напомним, что с матерью Иссасхар Путин встречался в Иерусалиме. "Она - слава Богу, для нее это очень хорошо - не пересекала даже границу РФ", - сказал Путин про Нааму Иссасхар. "Это вещь, которая трогает нас всех. Наша благодарность вам от всего сердца и от всех израильских граждан", - заметил израильский премьер.

Биньямин Нетаньяху предложил обсудить американскую "сделку века" по ближневосточному урегулированию. Владимир Путин - первый лидер, с кем израильский премьер решил встретиться после визита в Вашингтон и обнародования плана Дональда Трампа. "Думаю, что у нас сегодня есть возможность, хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение, увидеть, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования", - заключил он.

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