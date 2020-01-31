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31.01.2020 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд оставил в силе приговор трем участникам несанкционированной акции

Приговор Мещанского суда Москвы, вынесенный в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, останется в силе.

Такое решение вынес в пятницу Мосгорсуд, который рассматривал жалобу Лесных и Мартинцова. Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 3 и 2,5 года за то, что в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, по версии следствия, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", напали на сотрудника Росгвардии, причинив тому "физическую боль".

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"Приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводит РИА Новости слова судьи Мосгорсуда.

Любопытно, что Лесных также просил суд разрешить ему жениться. Это ходатайство было удовлетворено. Дата свадьбы будет определена позднее.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия

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