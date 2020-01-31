Мосгорсуд оставил в силе приговор трем участникам несанкционированной акции

Приговор Мещанского суда Москвы, вынесенный в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, останется в силе.

Такое решение вынес в пятницу Мосгорсуд, который рассматривал жалобу Лесных и Мартинцова. Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 3 и 2,5 года за то, что в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, по версии следствия, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", напали на сотрудника Росгвардии, причинив тому "физическую боль".

"Приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводит РИА Новости слова судьи Мосгорсуда.

Любопытно, что Лесных также просил суд разрешить ему жениться. Это ходатайство было удовлетворено. Дата свадьбы будет определена позднее.