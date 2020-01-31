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31.01.2020 12:49
Рубрика: Дороги

На дорогах Москвы поставили 35 новых камер

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД, поставили на дорогах Москвы, сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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В общей сложности самописцы поставили по 35 адресам. Как отметили в ЦОДД, их разместили в самых аварийно опасных и "пробкодельных" местах. В числе прочих адресов - четыре точки на Варшавском шоссе и в квартале недалеко от главного здания МГУ на Воробьевых горах (где скорость на отдельных участках ограничена 20 км/ч).

Адреса всех камер выложены в Сеть, их можно посмотреть на transport.mos.ru.