Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом

Орловские следователи, изучающие обстоятельства взрыва на заводе в Мценске, рассматривают в качестве причины ЧП хлопок лакокрасочных паров, скопившихся в здании цеха.

- Это приоритетная версия, - рассказала представитель регионального управления СКР Юлия Дорофеева.

По уточненной информации, ЧП случилось на ООО "Завод профессионального оборудования", в цехе, где планируется выпускать металлические двери. Предприятие находится на территории опережающего развития (ТОР) и еще не введено в строй. Трагедия произошла во время монтажа оборудования.

Напомним, информация о взрыве поступила к спасателям в 10 часов. На заводе обрушилось 200 квадратных метров крови, погибли пять человек, еще трое доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. Все пострадавшие - граждане Турции.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения закона об охране труда.