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31.01.2020 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы. Таким образом, СК РФ последовал указаниям Генеральной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин.

Громкое дело сестер Хачатурян могут рассмотреть присяжные

По его словам, возвращая уголовное дело в СК, замгенпрокурора Виктор Гринь отметил, что дело было квалифицировано неверно, верная квалификация - необходимая оборона. Следователи обжаловали возврат дела, но экс-глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы.

Бывший генеральный прокурор согласился с мнением Гриня и предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела.

Ранее сообщалось, что если дело переквалифицируют, это повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расследование дела сестер Хачатурян

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