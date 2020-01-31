По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы. Таким образом, СК РФ последовал указаниям Генеральной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин.

По его словам, возвращая уголовное дело в СК, замгенпрокурора Виктор Гринь отметил, что дело было квалифицировано неверно, верная квалификация - необходимая оборона. Следователи обжаловали возврат дела, но экс-глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы.

Бывший генеральный прокурор согласился с мнением Гриня и предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела.

Ранее сообщалось, что если дело переквалифицируют, это повлечет за собой прекращение уголовного преследования.