Прибывшие в Москву студенты из Китая будут ежедневно проходить медосмотр

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских вузов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь в вузах, где учатся китайские студенты, планируется организовать ежедневный медицинский осмотр всех проживающих в общежитиях. В 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники столичного департамента здравоохранения.

"Совет ректоров московских вузов рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - рассказала вице-мэр.

Ранее, совет ректоров московских вузов принял решение рекомендовать вузам продлить каникулярный режим китайским студентам, которые учатся в московских вузах, до 1 марта.

Также совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима.

С 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан КНР, дежурят мобильные бригады департамента здравоохранения. По итогам 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.

По информации Оперативного штаба, в Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции. 30 января в инфекционную больницу Москвы были доставлены 10 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории КНР. Они имели проявления острой вирусной инфекции, им проведены все диагностические исследования, результаты анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательные. Четыре пациента, госпитализированных накануне, выписаны домой на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии.