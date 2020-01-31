Три подмосковных муниципалитета - Реутов, Дубна и Черноголовка - вошли в федеральный проект "Умный город". Его цель - полностью перевести управление городским хозяйством в цифровой вид, сделав городскую среду более безопасной и комфортной.

Реутов в вопросах цифровизации ушел, пожалуй, дальше всех. "Мы, например, еще в прошлом году соединили все трансформаторные подстанции в единую систему "Кулон", - рассказывает "РГ" глава городского округа Станислав Каторов. - Теперь она управляет всем наружным освещением". Горожане наверняка обратили внимание, как вовремя теперь загораются и гаснут на улицах фонари. Это датчики системы "Кулон" анализируют уровень видимости и включают освещение, как только начинает темнеть. И выключают, когда рассветет. "Рассчитываем, что "Кулон" даст нам миллион рублей годовой экономии", - продолжает Каторов. Но и это еще не все плюсы. Если какой-то из фонарей вдруг перестает светить, система сигналит: непорядок, нужно поменять лампочку. Раньше на это жаловались жители, и фонари ремонтировались неделю - пока человек дозвонится, пока его заявка пройдет все инстанции... Сегодня все чинится в течение одного рабочего дня.

Реутов граничит с Балашихой, а потому местным жителям знакомы "ароматы" балашихинского полигона "Кучино". Пока идет его дегазация и рекультивация, от запахов никуда не деться, но в "умных" городах должен быть налажен экомониторинг, выдающий в режиме реального времени данные о состоянии воздуха и концентрации в нем углекислого газа, меркаптанов и формальдегидов. Такая система в Реутове есть, и при каждом превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе она оповещает о непорядке городские надзорные органы.

В Реутове уже есть то, о чем другие только мечтают, - мусорные баки с датчиками, сигнализирующими о том, что мусор пора вывозить

"Мы подумали и о том, как оптимизировать вывоз мусора", - отмечает Каторов. Многие жители считают, что нужен гибкий график - не у всех синие контейнеры успевают наполняться к нормативной дате вывоза, а серые к той же дате могут в мусоре утонуть. Поэтому в городе начали устанавливать инновационные контейнеры с датчиками. Они предупреждают о наполняемости, а еще могут подать сигнал, если содержимое контейнера вдруг загорится. Данные датчиков отправляются в онлайн-систему планирования и контроля, а уже она "рисует" оптимальный путь и график передвижения мусоровоза, чтобы он по кратчайшей дороге ехал туда, куда нужно. Пока контейнеры с датчиками появляются лишь у социальных учреждений. В частности, их установили у гимназии на улице Некрасова и в нескольких детских садах, но со временем инновации придут и в обычные реутовские дворы. "Планируем, что эта система удешевит нам стоимость вывоза мусора процентов на 15", - говорит глава.

Впрочем, активные и неравнодушные реутовчане могут удешевить для себя эту услугу уже сейчас, не дожидаясь инновационных контейнеров. В городе уже работает программа TrashBack, предполагающая разные приятные бонусы для тех, кто готов сортировать мусор. Нужно собирать вторсырье в специальные мусорные пакеты с уникальным штрихкодом. Его потом отсканирует автоматика мусоросортировочной станции, и хозяин пакета получит 5 бонусных баллов, равных 5 рублям. Накопленную сумму можно потратить, к примеру, в кофейне, магазине цветов или салоне красоты. "Список партнеров этой акции, готовых менять баллы на скидки, постоянно увеличивается", - утверждает Каторов. А тем, кто не имеет долгов по квартплате перед управляющей компанией, городские власти предлагают еще один бонус: 25-процентную скидку на вывоз мусора. Для ее получения нужно выбрасывать не менее пяти идентифицированных по штрихкоду пакетов вторсырья в месяц. Проект стартовал в ноябре прошлого года. За месяц жители собрали 1,2 тысячи пакетов, или более 2,5 тонны отсортированного мусора. В местной администрации говорят, что с этого года бонусная скидка будет учитываться в квитанции автоматически.

Кстати

Как рассказали "РГ" в национальном центре компетенций проекта "Умный город", участвовать в нем будут 180 российских городов с населением от 100 тысяч человек. Базовых требований к умным муниципалитетам всего 28 и касаются они всех сфер городской жизни - от ЖКХ и транспорта до госуслуг и открытой власти. По итогам проекта, который рассчитан до 2014 года, всем городам-участникам будет присвоен IQ в зависимости от достигнутых результатов.