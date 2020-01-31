В Москве ночью начнут разбирать праздничные новогодние украшения

В ночь с 31 января на 1 февраля в столице начнется демонтаж новогодних елей и праздничных конструкций. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их для нового новогоднего праздника, пояснил Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в этом году в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" и новогоднюю атмосферу на улицах столицы до 31 января.