Эксперты: Выявленные в РФ случаи заболевания коронавирусом не несут угрозы

В России - два первых случая заболевания китайским коронавирусом. Оба случая - "завозные", заболели граждане Китая, приехавшие в Россию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Выявлено два заболевших, у которых при проведении лабораторного тестирования было подтверждено заражение новым коронавирусом. Один пациент в Забайкальском крае, второй - в Тюменской области. Оба граждане Китая", - уточнила Татьяна Голикова.

Оба заболевших вернулись из Китая в последних числах января и имели легкие признаки респираторной инфекции. Были изолированы, обследованы и получили всю необходимую медицинскую помощь. "Болезнь протекала в легкой форме", - уточнила Татьяна Голикова.

Но с точки зрения соблюдения противоэпидемических правил действия медиков были абсолютно оправданы, так как инфицированный человек, вне зависимости от того, какой степени тяжести заболевание у него развивается, все равно является источником заражения для других.

Что касается двух первых пациентов с коронавирусом, в отношении их приняты все необходимые меры. Люди, с которыми они контактировали, взяты под наблюдение, поэтому эксперты не видят серьезной угрозы распространению инфекции на территории России.