Причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный механизм

По предварительным данным, причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный электрический механизм, который пытался изготовить погибший, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

По мнению следователей, механизм взорвался в руках мужчины, когда он хотел показать его своим знакомым.

Напомним, что взрыв произошел в пятницу в двухэтажном жилом доме по улице 1-я Поселковая. В результате один человек погиб, две госпитализированы. Здание разрушений не получило.

СК проводит доследственную проверку по данному факту.