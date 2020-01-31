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31.01.2020 09:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный механизм

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По предварительным данным, причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный электрический механизм, который пытался изготовить погибший, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Фото: iStock
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

По мнению следователей, механизм взорвался в руках мужчины, когда он хотел показать его своим знакомым.

Напомним, что взрыв произошел в пятницу в двухэтажном жилом доме по улице 1-я Поселковая. В результате один человек погиб, две госпитализированы. Здание разрушений не получило.

СК проводит доследственную проверку по данному факту.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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