В Хабаровске вынужденно сел самолет, вывозивший туристов из Китая

Самолет, летевший из Саньи на Сахалин, приземлился в Хабаровске. На его борту находились вывезенные с китайского курорта российские туристы. Долететь до Южно-Сахалинска помешала метель на острове. Воздушное судно отправили на запасной аэродром города.

На борту самолета находились 125 жителей Сахалина и 208 петербуржцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют их на коронавирус и проводят сбор необходимых биоматериалов для анализов.

Рейс вылетит в Южно-Сахалинск в 17:00 по хабаровскому времени. После того, как сахалинцев высадят в аэропорту, самолет отправится в Санкт-Петербург.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Китае российские туроператоры массово вывозят соотечественников с курортов Поднебесной. Границы с этой страной закрыты в пяти дальневосточных регионах.