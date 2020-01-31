Новости

У Volkswagen появятся новые модели GTX 09:51
Минобрнауки открыло горячую линию для российских студентов в Китае 09:47
В Хабаровске вынужденно сел самолет, вывозивший туристов из Китая 09:45
Правительство Чувашии ушло в отставку 09:39
Видео: как создавались первые советские пистолеты 09:37
В Новосибирске начали проверку после смерти ребенка в больнице 09:34
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка из четвертой сотни 09:23
Приехавшие из КНР уральцы пожаловались на запрет посещать школы и кафе 09:22
Депутат бундестага: Руководство НАТО обмануло Горбачева 09:20
Баскетболистки "Цмоки-Минск" выиграли матч у сыктывкарской "Ники" 09:20
В Приамурье на границе с КНР откроют "коридор" для россиян 09:19
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций 09:16
Ученые опубликовали снимки окаменевшей акулы, жившей 330 млн лет назад 09:14
Причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный механизм 09:03
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9% 08:38
В Токио прибыл третий чартер с эвакуированными из Уханя японцами 08:31
Греческие депутаты одобрили соглашение о новых военных базах США в стране 08:27
Самые доступные автомобили в России продаются в Омске 08:18
Исследование - даже в пожилом возрасте отказ от курения дает быстрый эффект 08:14
Глава Amazon стал богаче на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут 08:10
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования 08:00
В Роскачестве рассказали всю правду о вине в упаковке тетрапак 08:00
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией 07:46
Гол-красавец Ковальчука воодушевил "Монреаль" 07:40
В результате взрыва в жилом доме во Владивостоке погиб человек 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске вынужденно сел самолет, вывозивший туристов из Китая

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет, летевший из Саньи на Сахалин, приземлился в Хабаровске. На его борту находились вывезенные с китайского курорта российские туристы. Долететь до Южно-Сахалинска помешала метель на острове. Воздушное судно отправили на запасной аэродром города.

В Приамурье на границе с КНР откроют "коридор" для россиян

На борту самолета находились 125 жителей Сахалина и 208 петербуржцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют их на коронавирус и проводят сбор необходимых биоматериалов для анализов.

Рейс вылетит в Южно-Сахалинск в 17:00 по хабаровскому времени. После того, как сахалинцев высадят в аэропорту, самолет отправится в Санкт-Петербург.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Китае российские туроператоры массово вывозят соотечественников с курортов Поднебесной. Границы с этой страной закрыты в пяти дальневосточных регионах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Хабаровский край Хабаровск Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ
Минюст обнародовал проект нового КоАП
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов