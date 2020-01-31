В Забайкалье на пунктах пропуска в Китай введен режим ЧС

В Забайкальском крае ведены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. Об этом сообщается на официальном портале края.

В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в пункте пропуска "Забайкальск" - режим ЧС для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан.

Кроме этого в районе создан ситуационный центр по коронавирусу. Случаев заражения на территории региона не выявлено.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать провинция Хубэй и ее административный центр город Ухань (более 6,1 тысячи случаев заражения, 204 погибших).