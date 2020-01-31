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31.01.2020 02:49
Рубрика: В мире

В КНР число жертв коронавируса достигло 213

Фото: REUTERS/STRINGER Фото: REUTERS/STRINGER
Фото: REUTERS/STRINGER

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи", ссылаясь на данные региональных властей. Днем ранее сообщалось о 8100 заболевших и 171 умершем.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать провинция Хубэй и ее административный центр город Ухань (более 6,1 тысячи случаев заражения, 204 погибших), пишет ТАСС. Далее следуют провинции Чжэцян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два с летальным исходом). В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - заболели 44 человека, двое скончались.

Коронавирус 2019-nCoV может объявиться в любой стране мира, предупредила накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чрезвычайный комитет ВОЗ уже назвал распространение заболевания международной чрезвычайной ситуацией и призвал все страны быть готовыми к немедленной реакции на появление заболевших коронавирусом, к быстрому выявлению и изоляции больных.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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