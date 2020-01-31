ВОЗ: Все страны должны быть готовы к вспышке коронавируса

Коронавирус 2019-nCoV может объявиться в любой стране, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чрезвычайный комитет ВОЗ уже назвал распространение заболевания международной чрезвычайной ситуацией.

В связи с этим ВОЗ заявил, что все страны должны быть готовы к немедленной реакции на появление заболевших коронавирусом, к быстрому выявлению и изоляции больных. Необходимо отследить контакты заразившихся и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Отдельные рекомендации были выданы на заседании Чрезвычайного комитета ВОЗ для КНР, откуда заболевание начало распространяться по миру.

В частности, Пекину предписано поделиться полными данными обо всех случаях заболевания, активизировать усилия по выявлению источника вируса, усилить наблюдение и активный поиск заболевших по всей стране. Со своей стороны ВОЗ пообещала оказывать всевозможную поддержку в борьбе с 2019-nCoV.

Согласно последним данным, в КНР зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев инфицирования опасным вирусом. Из них 1370 являются тяжелыми. 170 человек умерли, 124 - выздоровели. За пределами Китая выявлены 82 заболевших. Из них только семеро не посещали КНР. Ни одного смертельного исхода за пределами Поднебесной пока не зарегистрировано.