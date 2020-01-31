В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру со схроном боеприпасов

В Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру местного жителя, превратившего ее в склад боеприпасов. Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, мужчина 1973 года рождения устроил схрон боеприпасов в одной из принадлежавших ему квартир. Когда к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, забаррикадировался там с оружием. Перед штурмом квартиры жителей дома эвакуировали, а близлежащую территорию оцепили. Мужчину задержали: его подозревают не только в незаконном хранении оружия, но и в причастности к взрыву неустановленного предмета в подвале жилого дома.

Напомним, накануне в подвале дома на улице Светлоярской произошел взрыв. Вечером того же дня в МВД по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Слесари, обмерявшие трубы в подвале, обнаружили предмет, который впоследствии детонировал. Мужчинам понадобилась помощь врачей, к счастью, никто не погиб. Из дома эвакуировали 25 человек, оцепили место происшествия и прилегающую территорию. Здание обследовали сотрудники полиции.