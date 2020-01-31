Самые доступные автомобили в России продаются в Омске

Безоговорочным лидером вторичного рынка автомобилей по итогам 2019 года является АвтоВАЗ. Об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ". Модели отечественного автопроизводителя в среднем стоят менее 150 тысяч рублей. Самой продаваемой машиной этого сегмента в России является Lada Priora, другие модели АвтоВАЗ занимают еще семь мест в списке наиболее часто продаваемых.

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тысяч рублей. Необходимо отметить, что в ходе исследования с 2020 года анализируются не только продажи на "Авито", но и все остальные продажи в России на базе сделок с машинами, которые регистрируются в базе VIN-номеров. За год владельцев в базе сменили 4,7 млн машин. При этом некоторые автомобили были проданы за год больше одного раза.

Около 10% сделок на вторичном рынке авто заключаются в Москве, примерно 5% - в Санкт-Петербурге. На 21 крупнейший город, который рассматривался в рамках исследования, пришлось еще 25% от всероссийских показателей продаж.

Самые доступные машины в Омске - в среднем 325 тысяч рублей, а также в Ульяновске (351 тысяча рублей) и в Волгограде (374 тысяч рублей). После Москвы (679 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (552 тысячи рублей) самые высокие средние цены отмечены в Краснодаре (530 тысяч рублей).

В 2019 году россияне активнее всего покупали машины в четырех сегментах вторичного рынка. Самый популярный - средний класс (С, 29,3%), на втором месте малые автомобили (B, 27,1%), на третьем - кроссоверы (SUV, 18,7%) и четвертое с существенным отрывом занимают большие семейные авто (D, 7,5%). На остальные классы автомобилей пришлось 17,4% рынка.

Средняя цена автомобиля С-класса с пробегом по стране составила чуть менее 234 тысячи рублей, автомобиля класса B - 265 тысяч рублей, кроссовера - 827 тысяч рублей, а семейного авто класса D - 410 тысяч рублей.

В 2019 году первенство по продажам на вторичном рынке принадлежало ВАЗ (Lada). На втором месте по количеству сделок находится бренд Hyundai (5,5% продаж), на третьем - Toyota (5,4% продаж).

Лидерство продукции концерна АвтоВАЗ во многом обусловлено лидерством и по доступности. В среднем автомобиль ВАЗ (Lada) стоит менее 150 тысяч рублей, что является самой низкой средней ценой в топ-10. Другие производители в списке имеют большой отрыв от него как по ценам, так и по долям продаж. Самый высокий средний ценник отмечен у бренда Toyota - около 808 тысяч рублей.

Продукция АвтоВАЗа также занимает 8 из 10 мест в рейтинге самых продаваемых моделей на вторичном рынке страны. Лидер десятки - Lada Priora со средней ценой 221 тысяча рублей. На втором месте оказалась Lada 2114 Samara, которая в среднем обходится покупателям в 105 тысяч рублей, а на третьем Ford Focus (344 тысячи рублей). Кроме него единственной иномаркой в списке оказался Hyundai Solaris (в среднем 505 тысяч рублей).