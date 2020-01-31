Баскетболистки "Цмоки-Минск" выиграли матч у сыктывкарской "Ники"

В Сыктывкаре состоялся матч одной четвертой финала Европейской женской баскетбольной лиги. На своем поле "Ника" из Сыктывкара принимала команду "Цмоки-Минск". Девушки из Беларуси были сильнее и выиграли матч.

В составе минской команды играют не только местные баскетболистки, но и легионеры, задающие тон каждой встрече. Одной из них и стала американка Одера Чидом, набравшая за игру 19 очков. Как рассказали в пресс-службе Минспорта Республики Коми, с Чидом долгое время не могла справиться оборона сыктывкарской команды. Помогала ей Рейчел Териот - капитан "Цмоки-Минск".

Сыктывкарские баскетболистки боролись, но смогли только сократить отставание. Встреча завершилась со счетом 69-75 в пользу "Цмоки-Минск". Победитель пары определится уже в столице Беларуси.

Как считают специалисты, чтобы "Нике" пройти дальше, нужно совершить маленькое чудо и выиграть с разницей более шести очков.

Лучшими игроками признали Одеру Чидом и Татьяну Бурик из "Ники".