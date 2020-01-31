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31.01.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидцы показали, как обрушился СКК в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Свидетелями обрушения спорткомплекса СКК в Московском районе Петербурга оказались сотни человек. Они выходили из расположенного неподалеку торгового центра, гуляли в Парке Победы и просто смотрели в окно.

- Я уже подумала, что сошла с ума, что землетрясение началось, потому что дом, в котором живу затрясло и кроватка детская ходуном пошла, - сообщила в социальной сети Вера Михайлова. Она живет в квартале рядом с СКК.

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса оказался рабочий

Больше всего не повезло жителям нескольких домов по улице Бассейной. Все окна оказались в строительной пыли. К счастью, стекла ни у кого не вылетели.

- Мы услышали шум, как будто что-то взорвалось. Собака заскулила, выбежали на улицу, все хорошо. Уже потом прохожие сказали, что СКК рухнул, - рассказала "РГ" жительница дома №12 по проспекту Юрия Гагарина Анна Гарипова.

В социальных сетях очевидцы публикуют фотографии и видео обрушившегося спорткомплекса. На кадрах видно, что сразу после обрушения проспект Юрия Гагарина, где расположен спорткомплекс, заволокло клубами строительной пыли.

Сейчас на территории работают спасатели. У них есть все основания полагать, что под завалами спорткомплекса может находиться человек.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу разрушено 80 процентов здания. Площадь обрушения - 25-28 тысяч квадратных метров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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