В Псковской области приняли новый "закон о тишине"

Депутаты Псковского областного Собрания внесли поправки в закон о тишине. Теперь шуметь по вечерам нельзя будет не только дома, но и на улице. Соответствующее решение было принято на 39-й сессии регионального парламента.

С инициативой установить ответственность за нарушение тишины в общественных местах выступили губернатор Псковской области и руководство регионального УМВД РФ.

Речь идет об улицах, скверах, парках, придомовых территориях (в том числе детских и спортивных площадках), причем как в городах, так и в сельской местности. Шуметь нельзя будет с 21.00 вечера до 08.00, а также с 13.00 до 15.00 по будням и с 22.00 до 10.00 по выходным и праздничным дням. За нарушение - штраф от одной до семи тысяч рублей.

Впрочем, если без этого не обойтись, закон разрешает нарушать тишину. Это, например, могут быть аварийно-восстановительные работы, мероприятия, организованные властями, или Новый год. С девяти вечера 31 декабря до четырех утра 1 января официально разрешено использовать пиротехнику.

В текст закона о тишине также внесено уточнение, что под запретом оказывается использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости. В том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и так далее.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.