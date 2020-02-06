Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2047-ОЗ "О внесении изменений в Закон Псковской области "Об административных правонарушениях на территории Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1.

Внести в Закон Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Псковской области" (с изменениями, внесенными законами области от 03.06.2010 № 983-ОЗ, от 29.04.2011 № 1069-ОЗ, от 03.11.2011 № 1106-ОЗ, от 02.02.2012 № 1125-ОЗ, от 05.04.2012 № 1156-ОЗ, от 11.07.2012 № 1195-ОЗ, от 10.01.2013 № 1244-ОЗ, от 07.02.2013 № 1253-ОЗ, от 11.03.2013 № 1262-ОЗ, от 04.07.2013 № 1289-ОЗ, от 07.11.2013 № 1322-ОЗ, от 24.12.2013 № 1342-ОЗ, от 24.12.2013 № 1343-ОЗ, от 14.10.2014 № 1422-ОЗ, от 05.12.2014 № 1459-ОЗ, от 05.02.2015 № 1491-ОЗ, от 06.07.2015 № 1548-ОЗ, от 06.10.2015 № 1568-ОЗ, от 08.02.2016 № 1642-ОЗ, от 09.03.2016 № 1648-ОЗ, от 12.05.2016 № 1659-ОЗ, от 02.12.2016 № 1715-ОЗ, от 09.03.2017 № 1749-ОЗ, от 10.04.2017 № 1760-ОЗ, от 04.05.2018 № 1852-ОЗ, от 23.07.2018 № 1868-ОЗ, от 23.07.2018 № 1869-ОЗ, от 23.07.2018 № 1870-ОЗ, от 07.11.2018 № 1895-ОЗ, от 09.12.2019 № 2011-ОЗ, от 09.12.2019 № 2015-ОЗ) следующие изменения:

1) статью 2.2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2.2. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан

1. Совершение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме праздничных дней), с 22.00 до 10.00 в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, за исключением производства аварийно-восстановительных и иных неотложных работ, действий, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, поддержанием функционирования жизнеобеспечивающих объектов, действий, нарушающих тишину и покой граждан, совершаемых в период проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской Федерации, иных культурно-массовых мероприятий, организованных в соответствии с правовыми актами органов исполнительной власти области и муниципальными правовыми актами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до семи тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Примечания:

1. Под помещениями и территориями, защищаемыми от шумовых воздействий, в настоящей статье понимаются:

1) жилые дома, в том числе многоквартирные;

2) дворовая территория;

3) общественные места: улицы, парки, скверы;

4) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

2. Под дворовой территорией в настоящей статье и статье 2.8 настоящего Закона понимается территория, прилегающая к жилому дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, как правило, ограниченная по периметру жилыми домами, строениями, сооружениями или ограждениями, детские и спортивные площадки.

3. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся следующие действия, если они повлекли нарушение тишины и покоя граждан:

1) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания, объектах, предназначенных для организации досуга;

2) крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;

3) непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации транспортного средства;

4) производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ;

5) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.";

2) абзац третий статьи 2.8 признать утратившим силу.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



