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31.01.2020 15:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Платов прошли учения на случай появления коронавируса

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области в международном аэропорту Платов состоялись внеплановые тактико-специальные учение по выявлению, локализации и ликвидации очага коронавируса.

"По легенде учений на борту воздушного судна, прибывшего рейсом из города Санья, Китай, обнаружен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом", - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Платов.

Фото: Reuters/Takehito Kobayashi
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В тренировке кроме персонала воздушной гавани также были задействованы врачи и представители государственных органов в пункте пропуска. Отметим, что установленные в аэропорту тепловизоры позволяют бесконтактным способом выявить людей, у которых повышена температура тела.

Кроме того, в аэропорту Платов принят ряд профилактических мер, призванных не допустить распространение коронавируса. На рейсах из Китая, Таиланда и Стамбула проводится анкетирование пассажиров и двойной тепловизионный контроль.

Сотрудники аэропорта обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. В залах прилета увеличено количество влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, для обеззараживания воздуха используются ультрафиолетовые лампы.

Кстати

Недавно в ростовской больнице № 20 провели учения по организации оказания помощи при поступлении пациентов с коронавирусом. Чартерные рейсы в Китай из аэропорта Платов также отменены.

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