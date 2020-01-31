Роспотребнадзор заявил о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ

Роспотребнадзор заявил, что в России выполняется максимально возможный комплекс противоэпидемических мер для недопущения распространения "китайского" коронавируса, и ситуация в стране полностью контролируется.

О заболевании двух пациентов, прибывших из Китая, - в Забайкальском крае и Тюменской области - ведомство сообщает, что оно протекает в легкой форме, состояние заболевших оценивается, как удовлетворительное. Контактировавших с ними людей местные медики изолировали, они находятся под наблюдением.

В информационном бюллетене Роспотребнадзора сообщается, что дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации были приняты с первых дней осложнения ситуации - "отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами" и т.д.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Ведомство сообщило, что за период мониторинга выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Все они были обследованы самым тщательным образом, в результате выявлено: у 31 заболевшего - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), еще у 26 - грипп А, 14 - грипп В, 7 - парагрипп, в 8 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12-ти заболевших микстинфекция.

С 31 декабря 2019 года российским ведомством установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.

Роспотребнадзор заявляет, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле.