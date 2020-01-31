Новости

Горбачев назвал оскорблением памяти погибших слова Зеленского о войне 19:17
МИД: Пекин проинформирован о начале эвакуации россиян 19:15
В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры 19:07
Роспотребнадзор заявил о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ 18:56
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса 18:55
Ученые научились помощью витаминов искать фенолы в колбасе 18:53
Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной 18:50
Житель Архангельска убил и съел трех человек 18:22
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников 18:20
Монета в честь Brexit моментально стала нумизматической редкостью 18:17
Видео: В США раскопали кость размером с человека 18:15
Эксперт: нас ждет битва между Skoda Karoq и Kia Seltos 18:12
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу 17:52
Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего 17:41
Жан-Поль Готье посетил "Аврору" и заинтересовался формой экипажа 17:33
На Урале встретились сестры, разлученные войной 78 лет назад 17:31
Легенда культуры Кубани Марина Шапиро ушла из жизни на 97-м году 17:24
Телеканал "TV1000 Русское кино" празднует день рождения русской водки 17:19
Вологодским ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей на ремонт 17:10
ФАС проверит аптеки и оптовиков, завышающих цены на маски и лекарства 17:10
Следователи начали проверку обрушения спорткомплекса в Петербурге 17:02
РФ ограничит авиасообщение с Китаем с 1 февраля 17:02
Hyundai начал продажи в России конкурента Toyota Camry и Kia Optima 17:00
В Дублине прошел музыкальный пикет против Brexit 16:55
Голикова: Россия временно приостановит выдачу рабочих виз гражданам КНР 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 18:56
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор заявил о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ

Текст: Александр Проценко

Роспотребнадзор заявил, что в России выполняется максимально возможный комплекс противоэпидемических мер для недопущения распространения "китайского" коронавируса, и ситуация в стране полностью контролируется.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Эксперты: Выявленные в РФ случаи заболевания коронавирусом не несут угрозы

О заболевании двух пациентов, прибывших из Китая, - в Забайкальском крае и Тюменской области - ведомство сообщает, что оно протекает в легкой форме, состояние заболевших оценивается, как удовлетворительное. Контактировавших с ними людей местные медики изолировали, они находятся под наблюдением.

В информационном бюллетене Роспотребнадзора сообщается, что дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации были приняты с первых дней осложнения ситуации - "отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами" и т.д.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Евросоюз потратит десять миллионов евро на исследования коронавируса

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Ведомство сообщило, что за период мониторинга выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Все они были обследованы самым тщательным образом, в результате выявлено: у 31 заболевшего - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), еще у 26 - грипп А, 14 - грипп В, 7 - парагрипп, в 8 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12-ти заболевших микстинфекция.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Голикова: Россия временно приостановит выдачу рабочих виз гражданам КНР

С 31 декабря 2019 года российским ведомством установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.

Роспотребнадзор заявляет, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом на совещании с Совбезом
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Западные СМИ отметили рост военной мощи России
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года