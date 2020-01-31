Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", но не поддержала запреты на ограничение передвижения людей и товаров. Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В них прописано, какие меры профилактики эффективны от коронавируса, как брать биопробы у пациентов с подозрением на заражение, какую терапию применять.

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами простуды или гриппа: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель, боль в горле.