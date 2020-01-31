Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Заболевшие - граждане Китая. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", но не поддержала запреты на ограничение передвижения людей и товаров. Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В них прописано, какие меры профилактики эффективны от коронавируса, как брать биопробы у пациентов с подозрением на заражение, какую терапию применять.
Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами простуды или гриппа: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель, боль в горле.