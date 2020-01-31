Румас назвал IT-сферу национальным приоритетом Беларуси

В Беларуси уже создана соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи и обработки данных, механизмы идентификации, современные средства защиты информации. Об этом заявил премьер Сергей Румас, выступая 31 января в Алматы на пленарном заседании форума "Цифровое будущее глобальной экономики".

Глава правительства, слова которого цитирует БЕЛТА, назвал IT-сферу национальным приоритетом развития страны. "Ставя перед собой амбициозную цель, мы приняли вызов по перестраиванию экономики и переводу ее на цифровые рельсы", - подчеркнул Румас.

Одним из ключевых в этой области он назвал проект по созданию единого центра обработки данных, который "обеспечивает высочайший уровень безопасности и отказоустойчивости". Уже сегодня более 400 государственных органов и организаций осуществили поэтапный переход на использование его услуг, пояснил премьер.

К числу успешно реализованных проектов Румас отнес и программно-технический комплекс учета налоговых счет-фактур. Это позволило, констатировал докладчик, ввести по всей стране электронные счета-фактуры взамен бумажных и создать государственную систему по их обработке. Кроме того, в РБ введена единая автоматизированная система электронных рецептов, которая обеспечивает унифицированный безопасный доступ к базам данных Минздрава из любой точки республики.

Кстати, система межведомственного электронного документооборота государственных органов уже позволила в республике обеспечить обмен электронными сообщениями между всеми государственными органами и организациями на единой платформе. Еще одним из важнейших проектов, над которым работают специалисты, премьер-министр назвал национальную интеграционную справочно-расчетную систему. "Это ключевой этап цифровой трансформации позволит начать выдачу биометрических паспортов и обеспечит свободный доступ к услугам электронного правительства в режиме 24/7", - уточнил он.

Особый акцент сделал премьер на успехах Парка высоких технологий, "самом быстрорастущим сектором экономики". Экспорт его услуг по итогам прошлого года составил $2 млрд, а число резидентов уже приближается к 800.

Глава белорусского правительства, как уже сообщал "СОЮЗ", примет участие и в заседании Евразийского межправсовета, которое состоится 31 января в Казахстане.