Samsung случайно подтвердила точную дату старта продаж Galaxy S20

На официальном сайте Samsung открылась регистрация для возможности в числе первых сделать предзаказ новых устройств корейского производителя, которые будут представлены 11 февраля в Сан-Франциско, США.

Ожидается, что на презентации будет показана новая флагманская линейка смартфонов Galaxy S20 и "раскладушка" Galaxy Z Flip.

Интересная деталь - некоторое время внизу страницы была указана точная дата начала поставок - 6 марта. В скором времени дата была убрана, но интернет помнит все - скриншоты уже успели разлететься по Сети.

📣| Samsung verklapt: Galaxy S20 wordt vanaf 6 maart geleverd

💬| De Samsung Galaxy S20..

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Ранее эту же дату называли различные сетевые инсайдеры, поэтому можно считать, что корейский производитель, умышленно или случайно, но подтвердил слухи о скором старте продаж грядущих флагманов.

Напомним, ранее в интернет уже утекали данные о дизайне, характеристиках и ценах новых девайсов.