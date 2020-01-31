Новости

ВОЗ: Все страны должны быть готовы к вспышке коронавируса 02:20
СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке 02:12
В Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом 01:48
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 01:01
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 02:12
Рубрика: В мире

СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

Результат ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке. Фото: AP Photo/Qassim Abdul-Zahra Результат ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке. Фото: AP Photo/Qassim Abdul-Zahra
Результат ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке. Фото: AP Photo/Qassim Abdul-Zahra

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, составило не 50, а 64 человека. Такие данные распространила телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана

Поясняется, что увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава (250 человек), пишет ТАСС. В минувший вторник представитель минобороны США Томас Кэмпбелл сообщил о 50 военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара. Ранее другой представитель Пентагона Джонатан Хоффман говорил о 34 пострадавших.

При этом президент США Дональд Трамп уверял, что пострадавших при ударе Ирана по иракским базам не было. Позже американские лидер признал наличие контузий, но настаивал, что речь идет о легких травмах.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где дислоцированы американские военнослужащие.

США сооружают три новые военные базы на границе с Ираном
В мире США В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев