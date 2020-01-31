СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, составило не 50, а 64 человека. Такие данные распространила телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Поясняется, что увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава (250 человек), пишет ТАСС. В минувший вторник представитель минобороны США Томас Кэмпбелл сообщил о 50 военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара. Ранее другой представитель Пентагона Джонатан Хоффман говорил о 34 пострадавших.

При этом президент США Дональд Трамп уверял, что пострадавших при ударе Ирана по иракским базам не было. Позже американские лидер признал наличие контузий, но настаивал, что речь идет о легких травмах.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где дислоцированы американские военнослужащие.