США попросили у Ирака разрешение на размещение ЗРК Patriot для защиты баз

Власти Соединенных Штатов попросили у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных баз. Об этом в четверг сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли на совместном с министром обороны Марком Эспером брифинге для СМИ.

На соответствующий вопрос одного из журналистов представители Пентагона рассказали, что для размещения в Ираке комплексов Patriot требуется разрешение иракского правительства, а также необходимо проработать ряд технических вопросов. Переговоры с властями Ирака уже ведутся. При этом Милли утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, считает ли он подобную меру необходимой, пишет ТАСС.

Между тем, ранее СМИ стало известно, что в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, пострадали не 50, а 64 военнослужащих США. По данным CNN и ее источников, увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где дислоцированы американские военнослужащие.