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31.01.2020 16:10
Рубрика: Спорт

Тим и Джокович сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

Текст: Максим Домчев
Вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде стал австриец Доминик Тим, который в четырех сетах переиграл Александра Зверева из Германии - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Фото: Pavel Golovkin / AP Фото: Pavel Golovkin / AP
Фото: Pavel Golovkin / AP

Статистика перед матчем была на стороне австрийца, который побеждал своего соперника в шести очных встречах из семи проведенных.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Медведев уступил Вавринке в пяти сетах в четвертом круге Australian Open

В первом сете Тим не смог поймать ритм игры. Зверев выглядел убедительнее, меньше ошибался и добился заслуженного успеха - 6:3. Во второй партии австрийцу удалось прибавить, и он сравнял счет - 6:4. Два последующих сета завершались тай-брейками, которые также выиграл Тим - 7:6 (7:1), 7:6 (7:4) - и получил путевку в финал. Поединок продолжался более трех с половиной часов.

За титул чемпиона Australian Open 26-летний представитель Австрии поборется с прошлогодним победителем турнира сербом Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале оказался сильнее Роджера Федерера. Тим и Джокович встречались на корте десять раз, и больше побед одержал уроженец Белграда - 6 против 4.

Финал состоится в воскресенье и начнется в 11.30 по московскому времени.

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