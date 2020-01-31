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31.01.2020 14:37
Рубрика: Легковые авто

У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi e-tron - первый электрокар марки. Все помнят дизельгейт, которому, возможно, Volkswagen Group казать спасибо за то, что он подстегнул развитие электрифицированный моделей.

Audi e-tron делался в спешке и на платформе MLB Evo, которую адаптировали под электричество, но не создавали под него. Это стало следствием сюрпризов, которые Audi раздражают, но не являются критичными для эксплуатации кроссоверов.

Фото: www.motor1.com
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Не один владелец "е-трона" обратился со странной проблемой: система требует замены моторного масла, хотя ДВС у кроссовера нет вовсе. В компании объясняют это ошибкой в "мозгах" электрокара: аналогичный борткомпьютер установлен на бензиновых и дизельных Audi. Банально не досмотрели.

Audi e-tron с багами в программном обеспечении производились в течение шести недель, в настоящее время компания уточняет, сколько дефектных кроссоверов было выпущено за это время. В будущем их, скорее всего, отзовут для перепрограммирования электроники.

Напомним, премьера Audi e-tron состоялась осенью 2018-го и был признан лучшим автомобилем 2019 года.

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#Audi