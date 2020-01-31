У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка

Audi e-tron - первый электрокар марки. Все помнят дизельгейт, которому, возможно, Volkswagen Group казать спасибо за то, что он подстегнул развитие электрифицированный моделей.

Audi hat den Sprung ins elektrische Zeitalter noch nicht ganz verkraftet. Am Ölwechsel hängt man noch sehr. Im Bild: Auto e-tron Cockpit. pic.twitter.com/6ghNL2rFuW — Georg Konjovic (@GeorgKonjovic) January 18, 2020

Audi e-tron делался в спешке и на платформе MLB Evo, которую адаптировали под электричество, но не создавали под него. Это стало следствием сюрпризов, которые Audi раздражают, но не являются критичными для эксплуатации кроссоверов.

Не один владелец "е-трона" обратился со странной проблемой: система требует замены моторного масла, хотя ДВС у кроссовера нет вовсе. В компании объясняют это ошибкой в "мозгах" электрокара: аналогичный борткомпьютер установлен на бензиновых и дизельных Audi. Банально не досмотрели.

Audi e-tron с багами в программном обеспечении производились в течение шести недель, в настоящее время компания уточняет, сколько дефектных кроссоверов было выпущено за это время. В будущем их, скорее всего, отзовут для перепрограммирования электроники.

Напомним, премьера Audi e-tron состоялась осенью 2018-го и был признан лучшим автомобилем 2019 года.