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31.01.2020 10:04
Рубрика: Российский автопром

УАЗ запатентовал панель капота "Русского Прадо"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Ульяновский автозавод оформил охранные документы на панель капота нового дизайна. Она может относиться к проекту глубокой модернизации "Патриота". По сравнению с капотом нынешнего внедорожника деталь отличается другими контурами (с частичным заходом на крылья) и более выразительными объемами.

Фото: Хендэ Мотор СНГ
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Новые контуры намекают, что у внедорожника будут другие передние крылья. То есть машина получит более серьезные внешние изменения, чем предполагалось прежде.

Грядущий обновленный "Патриот" с легкой подачи Вадима Швецова, главы холдинга Sollers (в который входит УАЗ), называют "Русский Прадо".

Фото: Роспатент

Ранее в Сеть попали фонари, фары, щиток приборов, медийная система, зеркала и другие детали будущего модернизированного "Патриота". Напомним, что оптика у него будет полностью светодиодной. Автомобиль также получит электромеханический стояночный тормоз с активацией кнопкой.

Фото: Валерий Карташов / РГ
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Ожидается, что у модернизированного "Патриота" будет совершенно новая рама - гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди. Также автомобиль получит новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. В гамме автомобиля появится дизельная модификация - с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit. Дизайн освежат за счет изменения некоторых наружных панелей.

Изначально предполагалось, что производство "Русского УАЗа" стартует до конца 2020 года. Однако уже официально объявлено, что в 2020 году новая машина не появится. В лучшем случае ее выпуск организуют в конце 2021 года.

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