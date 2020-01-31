В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников

Ставка на интеллект и инновации позволила военно-промышленному комплексу Беларуси создать в истекшему году надежную отечественную систему противодействия атакам беспилотников. А общий объем производства продукции в военной отрасли достиг исторического максимума для ведомства. Об этом сообщил 31 января председатель военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Как уже сообщал "СОЮЗ", под руководством председателя военпрома 31 января состоялось заседание коллегии, на которой прошла выставка разработок отрасли с участием госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина, представителей взаимодействующих госорганов.

Среди новинок были представлены станции спутниковой связи семейства "Восход", беспилотные авиационные комплексы "Квадро 1400" и "Барражирующая труба" в ударном варианте. Кроме того, демонстрировались комплекс радиомониторинга и радиолокации "Купол", мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар", радиостанция КВ диапазона и полевой коммутатор "Корунд-П" (П-195П), трицикл, система мониторинга концентрации СО, CO2 и CН4 в критичных точках на борту автомобиля.

Экспертам были представлены также системы огневого поражения, роботизированные комплексы, легкое стрелковое оружие, колесная легкобронированная техника различной комплектации, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию применению беспилотных летательных аппаратов. Всего, уточняет агентство, около 160 образцов продукции военного и двойного назначения.