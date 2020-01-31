В Дублине прошел музыкальный пикет против Brexit

У посольства Великобритании в Дублине в пятницу прошел сольный концерт против предстоящего выхода королевства из Евросоюза.

Арфистка из города Корк Рут Макдоннелл на протяжении полутора часов услаждала траурными маршами слух случайных прохожих и многочисленных зевак. Музыкант таким необычным решила отметить предстоящий разрыв между Брюсселем и Лондоном.

По словам исполнительницы, Великобритания и ЕС "живут в тени друг друга".

"Мы взаимозависимы и нам необходимо быть сообща для решения многих мировых проблем", - сказала Макдоннелл. Как пишет информационный портал breakingnews.ie, мероприятие не осталось без внимания со стороны местной полиции, однако прошло без задержаний.