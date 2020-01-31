Великобритания покидает Евросоюз: онлайн-трансляция

В ночь с пятницы на субботу произойдет историческое событие: Соединенное Королевство покинет состав Европейского Союза.

Официальное прекращение членства Великобритании в организации состоится в 23:00 по местному времени - то есть в два часа ночи 1 февраля по Москве.

Конечно, фактически процесс "развода" Британии и ЕС займет гораздо дольше времени - в частности, уже определен переходный период до конца текущего года с возможностью пролонгации, а с его последствиями обе стороны будут разбираться еще очень долго. Однако именно этой ночью королевство утратит представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, то есть перестанет быть его частью политически.

О том, как и почему случился Brexit, читайте в нашем подробном материале. А сегодня мы внимательно следим за ходом событий в этот исторический день в онлайн-трансляции.