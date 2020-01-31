Brexit: почему Великобритания выходит из ЕС и к чему это приведет

Сегодня ночью Великобритания официально выйдет из состава Европейского Союза. Дата 31 января стала окончательной после того, как 9 января Палата общин приняла в третьем чтении Закон о выходе из Евросоюза. Причем в Лондоне Brexit случится в 23:00, в Брюсселе как раз пробьет полночь, а в Москве в этот исторический момент уже будет 02:00 1 февраля.

Британцы долго готовились к этому шагу. Но это не значит, что процесс выхода сразу же и закончится. Brexit будет проходить в несколько этапов. Мы постараемся объяснить простыми словами, почему Великобритания покидает ЕС, как это будет происходить и к чему может привести.

Отношения Великобритании и ЕС на раннем этапе

Европейский Союз рождался в муках на протяжении практически полувека. И отношения сообщества с Великобританией были сложными с самого начала.

Изначально объединение европейских стран преследовало исключительно экономические цели - создание единой таможенной зоны, организацию свободного движения капитала между странами и т. д. Именно для этого в 1957 году было создано Европейское экономическое сообщество, в которое вошли Бельгия, ФРГ, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Британцы не сомневались в необходимости подобного объединения, однако совместно с другими странами создали альтернативную "Европейскую ассоциацию свободной торговли".

Вскоре стало ясно, что ЕЭС работает гораздо эффективнее, и Британия решила все же вступить в сообщество. Но ее ждал сюрприз: руководивший в то время Францией Шарль де Голль считал, что британская экономическая система несовместима с европейской сразу по целому ряду аспектов, а также опасался того, что Британия станет агентом влияния США внутри ЕЭС. Поэтому он не позволил принять Соединенное Королевство, наложив вето на вступление новых членов. В результате Великобританию приняли в ЕЭС лишь в 1973 году.

Почему британцам не понравилось в Евросоюзе

Радость от вступления длилась недолго. Этот процесс проходил под руководством консервативного правительства и потребовал проведения ряда экономических и финансовых реформ, которые привели к росту цен и общему увеличению стоимости жизни и производственных расходов. Не меньше возмущало своенравных британцев и вмешательство в политическую и правовую систему, которое было неизбежно при столь тесном экономическом взаимодействии.

В 1974-м, всего год спустя, к власти пришли лейбористы, пообещавшие избирателям пересмотреть условия членства в ЕЭС и провести референдум о сохранении членства в организации. В июне 1975 состоялся референдум, на котором более 67 процентов участников высказались за то, чтобы страна осталась в ЕЭС. Недовольных тоже хватало, однако вопрос о выходе из экономического сообщества был снят на долгое время. Попытки использовать эту тему в политических целях предпринимались, но не имели большого успеха.

Новый повод для беспокойства создала сама Европа. За два десятка лет сообщество значительно расширилось, и в 1992 году был подписан Маастрихтский договор. На фундаменте Европейского экономического сообщества был создан Европейский Союз, ставший не только экономическим, но и политическим объединением.

На фоне этих событий позиции евроскептиков в Великобритании вновь усилились. Была создана Партия независимости Соединенного Королевства, призывавшая к выходу из ЕС. Недовольство Брюсселем тем временем росло как в народе, так и во властных кругах, представители которых пытались сохранить максимальную независимость в ключевых вопросах политики и экономики. Они не захотели присоединяться к Шенгенскому соглашению и отказались от единой европейской валюты.

Продолжавшаяся последние три десятка лет европейская политическая интеграция привела к еще большему росту недовольства среди британцев. Что же именно им не нравилось?

Фото: REUTERS/Toby Melville

Во-первых, миграционная политика. Великобритания стала одной из основных жертв европейской политики открытых границ, ведь именно в нее стремятся многие трудовые мигранты, всем правдами и неправдами проникающие на территорию ЕС. К тому же неиссякаемый поток рабочей силы хлынул на Туманный Альбион в 2004-м и 2007-м годах из стран Восточной Европы, присоединившихся к ЕС. По данным национального статистического управления Соединенного Королевства, в 2016 году в Британии работали 942 тысячи граждан государств Восточной Европы, в основном - из Румынии, Болгарии и Польши, и 791 тысяча западных европейцев. Социальная инфраструктура и бюджет страны с трудом выдерживали такую нагрузку.

Во-вторых, евробюрократия. Бесчисленные законы и правила превратились в барьеры для развития бизнеса, а принятие наиболее важных решений в рамках ЕС требует долгих согласований со всеми членами.

В-третьих, взносы стран-членов ЕС в бюджет союза не равны. На протяжении многих лет Великобритания как одна из самых развитых стран Евросоюза платит большие взносы, не получая от этого никакой ощутимой выгоды - именно так, по крайней мере, считают многие простые британцы. По величине суммы, которая уходит в общеевропейскую казну, Соединенное Королевство занимает четвертое место после ФРГ, Франции и Италии.

В-четвертых, Великобритания - страна с богатыми традициями, ставшими неотъемлемой частью британской политической культуры. Именно поэтому британцев так раздражает перспектива политического объединения - они не готовы делегировать принятие судьбоносных политических решений руководству ЕС.

В-пятых, общий рынок, выглядевший привлекательным и перспективным двадцать-тридцать лет назад, уже не так интересен. После распада СССР и окончания холодной войны появились новые рынки сбыта, ранее недоступные странам Запада. Впрочем, на данный момент именно ЕС остается главным торговым партнером Великобритании.

В-шестых, суды во вступивших в ЕС странах принимают решения на основе законодательства Европейского Союза, в то время как в основе правовых систем большинства государств Британского Содружества лежит английское право.

Проще говоря, все дело в деньгах и контроле. Британцам надоело платить немалые взносы за членство в организации, которая постепенно лишает их и национальное правительство контроля во всех сферах жизни.

Можно также сказать, что вступление в Европейский Союз поставило под угрозу национальную идентичность, а это для британцев вовсе не пустой звук. Они ценят свой образ жизни, складывавшийся веками, и ради его сохранения готовы пойти на многое.

Как и когда было принято решение о выходе из ЕС

На фоне массового принятия стран Восточной Европы в Евросоюз в начале 2000-х популярность евроскептиков продолжила расти. Меньшая развитость этих стран создала дополнительную нагрузку, которая легла на плечи самых богатых членов ЕС. И если за первые 11 лет после своего создания Партия независимости Соединенного Королевства лишь однажды смогла получить три места в Европарламенте, то в 2004 году, когда в ЕС были приняты Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, она получила сразу двенадцать мест. И впоследствии лишь улучшала свой результат, дойдя до 24 мест в Европарламенте в 2014 году. А в следующем году сделала невозможное, сумев получить одно место в нижней палате британского парламента.

Обострение споров вокруг членства в ЕС привело к тому, что в 2016 году в стране был организован референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе. Вопрос был сформулирован следующим образом: "Нужно Соединённому Королевству остаться членом Европейского Союза или покинуть Европейский Союз?"

Голосование проходило 23 июня 2016 года, всего в нем приняли участие 33 577 342 человека.

Уже к 4:30 утра 24 июня 2016 года стало понятно, что сторонники выхода из состава ЕС победили. Вскоре после оглашения результатов ушел в отставку премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступивший инициатором референдума и агитировавший за сохранение членства в Евросоюзе.

11 июля 2016 года новым премьер-министром Великобритании стала Тереза Мэй.

Фото: Dominic Lipinski/Pool Photo via AP

В феврале 2017 года решение о выходе из ЕС было одобрено обеими палатами парламента, 16 марта его подписала королева Елизавета II.

29 марта 2017 года британский премьер Тереза Мэй уведомила руководство ЕС о начале процедуры выхода ее страны из союза.

6 июля 2018 года Тереза Мэй представила так называемый "план Чекерс", предусматривавший тесную интеграцию с ЕС после выхода. Этот вариант не устроил никого - ни британский парламент, ни ЕС.

25 октября 2018 года после долгих переговоров лидеры 27 остающихся в ЕС стран утвердили проект соглашения с Великобританией о ее выходе из состава сообщества и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Вступление договора в силу намечалось на 30 марта 2019 года. Однако британский парламент трижды отверг этот проект, что стало причиной нескольких переносов даты выхода.

24 июля 2019 года Тереза Мэй покинула свой пост, так и не сумев ни выработать устраивающий всех план выхода, ни провести через парламент имеющийся, одобренный Брюсселем. На этом посту ее сменил соратник по Консервативной партии, бывший мэр Лондона и экс-глава британского МИД Борис Джонсон, пообещавший изменить проект соглашения или, если это не удастся, вывести страну из Евросоюза без него. Но и у него поначалу ничего не получилось. Выход из ЕС, намеченный теперь уже на 31 октября 2019 года, снова пришлось переносить. Джонсон понял, что с существующим раскладом сил в парламенте, где у его партии нет большинства, он не сможет довести Brexit до конца, и назначил внеочередные выборы на 12 декабря. По итогам этого голосования тори получили 365 мест из 650, и Джонсон гарантировал себе поддержку палаты общин.

9 января 2020 года Палата Общин, а 22 января - Палата Лордов британского парламента, несмотря на множество разногласий, приняли Закон о выходе из Европейского союза. 23 января его подписала королева Елизавета II. Этот документ гарантирует, что новых отсрочек уже не будет - 31 января 2020 года Великобритания утратит представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, то есть полностью покинет ЕС с политической точки зрения. Переходный период в экономике, в течение которого Соединенное Королевство продолжит оставаться частью единого европейского экономического пространства, продлится до конца 2020 года.

Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Каковы главные последствия выхода страны из ЕС

Итак, процесс выхода из ЕС уже запущен, и, согласно статье 50 Договора о Европейском Cоюзе, в полночь он станет необратимым. Сейчас главный вопрос в том, будет он "мягким" или "жестким". Первый вариант предусматривает сохранение довольно тесных отношений с ЕС. Великобритания потеряет свое политическое влияние в рамках Евросоюза, но сохранит доступ к единому рынку в рамках соглашения о свободной торговле. Но в Брюсселе уже выдвигают условия: стране придется придерживаться европейской налоговой политики, правил господдержки и регулирования, а также стандартов охраны окружающей среды. И насчет этого Борис Джонсон уже сказал решительное "нет". Второй вариант предусматривает полный отказ от доступа к таможенному союзу и единому европейскому рынку, и взаимодействие по формуле "ВТО плюс", то есть на основе принципов Всемирной торговой организации, но более глубокое в некоторых отраслях.

Итак, что изменится в связи с выходом Великобритании из ЕС?

Фото: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Границы

Наиболее важной для самой Великобритании является проблема границы между Северной Ирландией, входящей в Соединенное Королевство, и независимой Республикой Ирландия. Еще до вхождения в ЕС весь остров Ирландия был включен в так называемое единое иммиграционное пространство, подразумевавшее свободное передвижение граждан, контролирующееся только посредством паспортных проверок в аэропортах и морских портах. Теперь граница между двумя Ирландиями станет еще и единственной сухопутной границей между Великобританией и ЕС.

Обе стороны высказали заинтересованность в том, чтобы сохранить "прозрачную" границу, поэтому на данный момент решено, что Северная Ирландия перестанет быть частью единого европейского таможенного пространства, но останется "точкой входа" в него. Де-факто граница появится лишь в Ирландском море.

Свободное движение граждан ЕС через британско-ирландскую границу тоже сохранится. Не исключено, что проверки будут проводиться так же, как на норвежско-шведской границе: на основных переходах будут проходить обязательные проверки грузового транспорта и выборочные проверки легковых машин. На второстепенных переходах будет организовано видеонаблюдение, и грузовой транспорт сможет использовать их только после получения соответствующего разрешения.

Однако многие эксперты считают, что в долгосрочной перспективе выход из ЕС может привести к сокращению количества пропускных пунктов и ужесточению контроля на границе.

Еще одна граница появится между Великобританией и Францией. Впрочем, задолго до референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС страны заключили соглашение Ле-Туке, которое предполагает, что для удобства британские чиновники проводят необходимые проверки прямо на территории Франции, а их французские коллеги, в свою очередь, работают в британском Дувре. В 2018 году это соглашение было дополнено для того, чтобы мигранты, стремящиеся в Британию, не скапливались во французском порту Кале.

Транспортное сообщение с Европой сохранится в полном объеме - железнодорожный тоннель под Ла-Маншем продолжит свою работу, авиасообщение со странами мира, как ожидается, тоже не пострадает. Изменения могут затронуть лишь морской транспорт - на следующих из стран ЕС паромах начнут проводиться таможенные проверки.

Территориальная целостность

Выход из ЕС еще долго будет оказывать влияние на британскую внутреннюю политику. Дело в том, что далеко не все части Соединенного Королевства с оптимизмом относятся к этому процессу.

Так, законодательные органы Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса отклонили закон о выходе из Евросоюза, но это не помешало британскому парламенту его все же принять, поскольку мнение региональных депутатов имеет лишь рекомендательный характер. Но вскоре после оглашения результатов референдума первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что решение о выходе из ЕС дает шотландцам, большинство из которых в 2016 году голосовало за то, чтобы остаться в ЕС, право на проведение нового референдума о независимости. А в минувшую среду парламент Шотландии большинством голосов принял решение не спускать со своего здания флаг Евросоюза. Кроме того, законодатели в Эдинбурге высказались за проведение повторного референдума для того, чтобы "шотландский народ смог решить, хотят ли они стать независимым государством". Правда, для этого еще нужно согласие парламента Великобритании, а с этим у шотландцев будут проблемы.

Напомним, что последнее голосование по этому вопросу состоялось в 2014 году, тогда 55% его участников высказались против отделения от Соединенного Королевства.

Также вскоре после Brexit все чаще стали появляться заявления о возможном объединении Ирландии. В 2017 году Дэвид Дэвис, занимавший в ту пору пост министра по выходу Великобритании из ЕС, заявил: "Если большинство жителей Северной Ирландии когда-либо проголосует за то, чтобы стать частью единой Ирландии, правительство Великобритании выполнит свои обязательства, чтобы сделать это".

Пока это все лишь слухи и политические проекты, однако в долгосрочной перспективе Brexit может стать причиной больших перемен в Соединенном Королевстве.

Экономика

На первом этапе британская экономика может понести потери, по мнению экспертов, реальные доходы населения также могут падать в течение нескольких лет. Однако не исключено, что скидывание оков европейского законодательства поможет довольно быстро привлечь новые инвестиции и выправить экономическую ситуацию.

Многим крупным компаниям, деятельность которых зависит от европейского рынка и открытых границ, придется либо переехать в другие страны, либо открыть в странах ЕС "дочки", что приведет к сокращению количества рабочих мест.

Ужесточение миграционной политики после окончания переходного периода, в свою очередь, может вызвать как отток капитала, так и утечку мозгов. Неопределенность в сфере законодательства для иностранных работников может оттолкнуть многих, в том числе, же работающих в Великобритании. Привлекательность получения британского гражданства, вероятно, тоже снизится, ведь оно уже не будет давать права на беспрепятственное перемещение и движение капитала по Европе.

И все же выход из ЕС также предоставляет стране множество возможностей. Власти Великобритании снова смогут проводить независимую сельскохозяйственную политику, не оглядываясь на ситуацию на материке. То же самое касается рыболовства, тяжелой промышленности и многих других сфер экономики. Вопрос лишь в том, смогут ли британцы извлечь из этого выгоду.

Право

В июне 2018 года был принят "Билль об отмене законов ЕС", который отменяет нормы права Евросоюза на территории Великобритании. На деле он перенес многие европейские нормы в британское законодательство. Однако сам по себе выход из ЕС позволяет парламенту Великобритании решать, какие из этих законов продолжат действовать, а какие будут изменены или отменены. Кроме того, после окончания переходного периода, намеченного на 31 декабря текущего года, британские суды больше не будут связаны решениями Суда Европейского союза.

Однако и тут есть обратная сторона - за время членства в ЕС Великобритания стала участником многих международных договоров, заключенных Евросоюзом. После официального "развода" страна еще будет считаться их частью, но британским дипломатам придется серьезно попотеть, чтобы успеть до окончания переходного периода восстановить необходимые соглашения с другими странами и организациями уже в двустороннем порядке.

Что изменится для России

Выход Великобритании из Евросоюза вряд ли ощутимо скажется на россиянах. Европейский Союз как был, так и останется главным торговым партнером России. Выход одного из членов приведет к пересмотру экспортных квот с ЕС и целому ряду изменений в торговле с Великобританией. Однако объемы торговли между нашими странами настолько малы, что это вряд ли окажет серьезное влияние на экономику.

Наибольшее беспокойство Brexit вызывает у бизнеса, так как на данный момент трудно сказать, как этот процесс скажется на российских компаниях, работающих на Лондонской бирже. Вероятно, ответ на этот вопрос появится довольно скоро, ведь у британцев осталось менее года, чтобы подготовить законодательство и финансовые рынки к окончательному выходу из единого европейского экономического пространства.

В том, что касается туристов, все должно остаться по-прежнему. Самолеты из Хитроу вылетают как обычно, между Россией и Соединенным Королевством действует соглашение о воздушном сообщении, подписанное еще в 1957 году, а визовый режим между нашими странами как был, так и остается. Сотрудничество в других важных областях также не пострадает. Например, вопросы выдачи преступников регулируются Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и другими европейскими конвенциями, на которые членство в Евросоюзе никак не влияет.

Чего ждать

Итак, можно без тени сомнения сказать, что мы становимся свидетелями исторического процесса, с последствиями которого Великобритания и Евросоюз будут разбираться еще много лет.

Теперь нам остается ждать. До конца 2020 года ЕС и Великобритании предстоит выработать торговое соглашение, на основании которого они будут поддерживать отношения с 2021 года. Переговоры начнутся уже в марте. На данный момент есть три основных варианта развития событий.

Если новые условия торговли и сотрудничества будут сформулированы и приняты обеими сторонами, с 1 января 2021 года начнется новая страница в истории отношений Соединенного Королевства и ЕС. Этот вариант считается наиболее благоприятным для всех.

Если же стороны не смогут достигнуть согласия, у них будет два пути: либо продлить переходный период, в течение которого Великобритания будет оставаться частью единого экономического пространства, либо инициировать "жетский" Brexit - без торгового соглашения, что чревато нарушением достигнутых ранее договоренностей о выходе. Продление переходного периода на год или два года, как уже предупредили британцев в Брюсселе, возможно лишь до июля 2020 года.