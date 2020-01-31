В Индии застрелили захватившего более 20 детей мужчину

В Индии полицейские застрелили злоумышленника, который взял в заложники более 20 детей и несколько женщин.

Как сообщает издание India Today, инцидент произошел в доме ранее судимого за убийство Суреша Батама. Мужчина пригласил детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет на день рождения своей дочери. Пришедшие на праздник несовершеннолетние в итоге оказались в плену.

Сосед пытался начать переговоры с преступником, но тот открыл огонь. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Злоумышленник обстрелял и их. Трое стражей порядка получили ранения. В ходе спецоперации преступника удалось ликвидировать. Дети не пострадали.