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31.01.2020 01:48
Рубрика: В мире

В Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в четверг, что в стране подтверждены два первых случая заражения коронавирусом nCoV2019. Речь идет о туристах из Китая, которые несколько дней назад приехали в Италию. Власти изолировали заболевших и приняли все необходимые меры предосторожности.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Премьер-министр также сообщил, что Италия приостанавливает авиасообщение с КНР, пишет РИА Новости. "Министр здравоохранения Роберто Сперанца только что распорядился закрыть авиационное сообщение с Китаем", - рассказал Конте, отметив, что Италия стала первой страной Евросоюза, принявшей подобное решение.

Сегодня состоится заседание итальянского совета министров, на котором планируется обсудить дальнейшие меры для синхронизации работы всех компетентных структур. "Я заверяю, нет никакого повода для паники и общественной тревоги", - заверил Конте.

Напомним, в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса nCoV2019 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". Примечательно, что в организации не стали рекомендовать вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров, хотя многие страны уже приостановили сообщение с Китаем.

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В мире Европа Италия В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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