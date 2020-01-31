В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

Китайские ученые рассказали о разработке специального теста, который способен выявить опасный коронавирус всего за 10-15 минут. Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа ", положительный результат экспресс-анализа будет являться основанием для дальнейшей полноценной проверки крови пациента в лабораторных условиях.

Новинка стала результатом кропотливой работы микробиологов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний. По данным агентства, уже налажено масштабное производство теста - его объемов достаточно, чтобы ежедневно проверять более четырех тысяч человек.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 9692 человек, 213 человек умерли.