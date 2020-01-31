В римском баре отказались обслуживать китайцев

На фоне паники, развернувшейся в Италии после выявления двух лиц, зараженных коронавирусом, некоторые местные питейные заведения начали отказываться впускать на свою территорию на пушечный выстрел китайцев.

Самый яркий случай дискриминации по национальному признаку произошел в одном из римских баров, расположенных неподалеку от фонтана Треви. Владелец заведения не постеснялся вывесить на входе листок бумаги, на котором написано: "В связи с введением международных правил безопасности, гражданам Китая запрещается заходить в данный бар. Мы приносим извинения за причиненные неудобства".

Ранее сообщалось, что Италия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.