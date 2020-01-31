Италия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

На территории Апеннин зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Об этом лично сообщил премьер Италии Джузеппе Конте.

Как уточняют итальянские СМИ, заболевание было обнаружено у двух туристов, приехавших 23 января из Уханя в Милан. Путешественники находились в Риме, когда вдруг почувствовали недомогание, после чего их немедленно госпитализировали. В настоящий момент граждане Китая находятся в римской инфекционной больнице Spallanzani.

"Мы предприняли все меры для их изоляции. Причин паниковать нет", - подчеркнул премьер Конте, отметив, что Италия стала первой европейской страной, которая закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса.

Как стало известно в пятницу, в области Венето досмотрен на предмет обнаружения вируса несовершеннолетний китаец, которого на данный момент было решено не госпитализировать, а направить под домашний карантин.

Сегодня итальянский Совет Министров соберется на экстренное заседание для того, чтобы обсудить введение дополнительных мер по борьбе с набирающим обороты вирусным заболеванием.